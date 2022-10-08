Сан-Диего (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Фернандес, Кудерметова – со Стивенс

Теги WTA Слоун Стивенс Гарбинье Мугуруса Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Лейла Фернандес San Diego Open Теннис

Стала известна сетка турнира в Сан-Диего, который пройдет на следующей неделе.

Дарья Касаткина (8) в первом круге сыграет с Лейлой Фернандес.

Вероника Кудерметова поборется со Слоун Стивенс, а победительница выйдет на Арину Соболенко (3).

Ига Швентек (1) тоже начнет со второго раунда и сыграет с сильнейшей в паре Елена РыбакинаГарбинье Мугуруса.

Полностью сетка здесь.

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