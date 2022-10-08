Сан-Диего (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Фернандес, Кудерметова – со Стивенс

Стала известна сетка турнира в Сан-Диего, который пройдет на следующей неделе.

(8) в первом круге сыграет с .

поборется со , а победительница выйдет на (3).

(1) тоже начнет со второго раунда и сыграет с сильнейшей в паре – .

Полностью сетка здесь.

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