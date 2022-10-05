Рублев сыграет на турнире в Абу-Даби: «Это возможность перед началом сезона сыграть классные матчи с топовыми игроками. И платят хорошо»

рассказал, что сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдет 16-18 декабря. Ранее туда заявились и .

«Это возможность перед началом сезона сыграть классные матчи с топовыми игроками. В прошлом году я играл с Шаповаловым, Марреем. Надаль там играет часто, Джокович тоже. С такими игроками встретиться перед началом сезона – это возможность посмотреть, какая у тебя сейчас форма. И это добавляет уверенности.

Плюс, там классная организация. Ты приехал, три дня классно провел время, сыграл крутые матчи. И платят хорошо», – сказал Рублев на пресс-конференции в Астане.

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