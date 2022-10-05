Миша Зверев: «Не знаю, сможет ли Джокович вернуться на первую строчку рейтинга»

Теги Новак Джокович рейтинги Australian Open Уимблдон ATP Миша Зверев Теннис

Бывшая 25-я ракетка мира Миша Зверев высказался о шансах Новака Джоковича на возвращение на первую строчку рейтинга.

«Кажется, что Новак может играть еще три-четыре года. Если на корте и за его пределами все делать правильно, то возраст – это просто цифра.

Но я не знаю, сможет ли он вернуться на первую строчку. Большая проблема – сможет ли он сыграть на Australian Open? Если с этим возникнут проблемы, а потом на «Уимблдоне» снова не будет рейтинговых очков, то он потенциально недосчитается 4000 очков».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные