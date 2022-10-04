Медведев о том, что накричал на тренера в Галле: «За неделю до этого мы решили, что надо быть чуть более эмоциональным, ну и я немножко переборщил»

Четвертая ракетка мира рассказал об отношениях с тренером Жилем Серварой.

«У нас с Жилем прекрасные отношения. Даже если брать какие-то моменты, допустим, в Галле, наверное, был самый известный, когда я накричал на него, он ушел. Но мы после матча поговорили. На самом деле, то, что случилось, тоже было, скажем так, частью работы, потому что за неделю до этого на турнире мы решили, что надо быть чуть более эмоциональным, ну и я немножко переборщил (улыбается). А ему, естественно, это не понравилось, это нормальная человеческая реакция. После турнира мы поговорили, как сделать, чтобы это было лучше».

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