Таллин (WTA). 2-й круг. Бенчич сыграет с Болтер, Хаддад Майя – с Носковой, Крейчикова встретится с Костюк

Белинда Бенчич сыграет с Каролиной Муховой во втором круге турнира в Таллине.

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Tallinn Open

Таллин, Эстония

26 сентября – 2 октября 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг