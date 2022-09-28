Таллин (WTA). 2-й круг. Бенчич сыграет с Болтер, Хаддад Майя – с Носковой, Крейчикова встретится с Костюк

Белинда Бенчич сыграет с Каролиной Муховой во втором круге турнира в Таллине.
Сетка турнира здесь.
Tallinn Open
Таллин, Эстония
26 сентября – 2 октября 2022
WTA 250
Призовой фонд – 251 750 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 28 сентября, 11.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 12.30
- Дата проведения
- 28 сентября, 12.30
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00
Не определен – Донна Векич (Хорватия)
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00
Энн Ли (США) – Не определен
- Дата проведения
- 29 сентября, 03.00