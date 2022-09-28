Таллин (WTA). 2-й круг. Бенчич сыграет с Болтер, Хаддад Майя – с Носковой, Крейчикова встретится с Костюк

Теги результаты WTA Tallinn Open Теннис

Белинда Бенчич сыграет с Каролиной Муховой во втором круге турнира в Таллине.

Сетка турнира здесь.

Tallinn Open

Таллин, Эстония

26 сентября – 2 октября 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Кэти Болтер (Великобритания) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
28 сентября, 11.00
Онлайн матча

 

Линда Носкова (Чехия) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
28 сентября, 12.30
Онлайн матча

 

Виктория Голубич (Швейцария) Каролина Мухова (Чехия)
Дата проведения
28 сентября, 12.30
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) Марта Костюк (Украина)
Дата проведения
28 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония) Тереза Мартинцова (Чехия)
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Исалин Бонавентюр (Бельгия) Жиль Тайкманн (Швейцария)
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

 

Энн Ли (США) – Не определен
Дата проведения
29 сентября, 03.00
Онлайн матча

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные