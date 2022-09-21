Федерер о том, почему завершает карьеру: «Пытался вернуться, но мои возможности ограничены. И я перестал верить»

Роджер Федерер объяснил решение о завершении карьеры.

«Последние три года были, мягко говоря, тяжелыми. После прошлогоднего «Уимблдона» я знал, что я на очень тонком льду.

Я пытался вернуться, но мои возможности ограничены. И я перестал верить, если честно».

Также Федерер рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Я всегда старался ничего не планировать, потому что у меня четверо детей и я им нужен. И жена тоже все это время была рядом со мной. Так что сейчас мы смотрим, чего хотят они.

Я бы хотел стать наставником для детей, вырастить новую швейцарскую суперзвезду. Хочу помочь федерации.

Но мне еще нужно все продумать. После Кубка Лэйвера я поеду домой, а потом мы устроим отпуск с детьми. Так что будет возможность все обдумать.

Я люблю теннис и хотел бы остаться в него вовлеченным. Не хочу становиться призраком или чужим».

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