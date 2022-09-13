Кубок Дэвиса. Групповой этап. Бельгия играет с Австралией, Казахстан встретится с Нидерландами, Аргентина – со Швецией, Канада – с Южной Кореей

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Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.

Кубок Дэвиса

Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия

13 – 18 сентября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  ITA ARG CRO SWE Баланс Матчи Сеты
Италия x       0-0 0-0 0-0
Аргентина   x     0-0 0-0 0-0
Хорватия       0-0 0-0 0-0
Швеция       0-0 0-0 0-0

 

Аргентина – Швеция

 

Группа B

 

Команда  SPA KOR SRB CAN Баланс Матчи Сеты
Испания x       0-0 0-0 0-0
Южная Корея   x     0-0 0-0 0-0
Сербия       0-0 0-0 0-0
Канада       0-0 0-0 0-0

 

Канада – Южная Корея

 

Группа C

 

Команда  FRA GER AUS BEL Баланс Матчи Сеты
Франция x       0-0 0-0 0-0
Германия   x     0-0 0-0 0-0
Австралия       0-0 0-0 0-0
Бельгия       0-0 0-0 0-0

 

Бельгия – Австралия

Зизу Бергс (Бельгия) – Джейсон Кублер (Австралия)

Давид Гоффен (Бельгия) – Алекс де Минаур (Австралия)

Сандер Жилль / Йоран Флиген (Бельгия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия)

 

Группа D

 

Команда  USA GBR KAZ NED Баланс Матчи Сеты
США x       0-0 0-0 0-0
Великобритания   x     0-0 0-0 0-0
Казахстан       0-0 0-0 0-0
Нидерланды       0-0 0-0 0-0

 

Казахстан – Нидерланды

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