Кубок Дэвиса. Групповой этап. Бельгия играет с Австралией, Казахстан встретится с Нидерландами, Аргентина – со Швецией, Канада – с Южной Кореей

Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.

Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия

13 – 18 сентября 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда ITA ARG CRO SWE Баланс Матчи Сеты Италия x 0-0 0-0 0-0 Аргентина x 0-0 0-0 0-0 Хорватия x 0-0 0-0 0-0 Швеция x 0-0 0-0 0-0

Аргентина – Швеция

Группа B

Команда SPA KOR SRB CAN Баланс Матчи Сеты Испания x 0-0 0-0 0-0 Южная Корея x 0-0 0-0 0-0 Сербия x 0-0 0-0 0-0 Канада x 0-0 0-0 0-0

Канада – Южная Корея

Группа C

Команда FRA GER AUS BEL Баланс Матчи Сеты Франция x 0-0 0-0 0-0 Германия x 0-0 0-0 0-0 Австралия x 0-0 0-0 0-0 Бельгия x 0-0 0-0 0-0

Бельгия – Австралия

Зизу Бергс (Бельгия) – Джейсон Кублер (Австралия)

Давид Гоффен (Бельгия) – Алекс де Минаур (Австралия)

Сандер Жилль / Йоран Флиген (Бельгия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия)

Группа D

Команда USA GBR KAZ NED Баланс Матчи Сеты США x 0-0 0-0 0-0 Великобритания x 0-0 0-0 0-0 Казахстан x 0-0 0-0 0-0 Нидерланды x 0-0 0-0 0-0

Казахстан – Нидерланды