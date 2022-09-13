Кубок Дэвиса. Групповой этап. Бельгия играет с Австралией, Казахстан встретится с Нидерландами, Аргентина – со Швецией, Канада – с Южной Кореей

Стартовал групповой этап Кубка Дэвиса. В четвертьфинал выйдут две команды из каждой группы.
Болонья, Италия – Валенсия, Испания – Гамбург, Германия – Глазго, Шотландия
13 – 18 сентября 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|ITA
|ARG
|CRO
|SWE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Аргентина
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Хорватия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Швеция
|x
|0-0
|0-0
|0-0
Аргентина – Швеция
Группа B
|Команда
|SPA
|KOR
|SRB
|CAN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Южная Корея
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Сербия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Канада
|x
|0-0
|0-0
|0-0
Канада – Южная Корея
Группа C
|Команда
|FRA
|GER
|AUS
|BEL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Германия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Австралия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Бельгия
|x
|0-0
|0-0
|0-0
Бельгия – Австралия
Зизу Бергс (Бельгия) – Джейсон Кублер (Австралия)
Давид Гоффен (Бельгия) – Алекс де Минаур (Австралия)
Сандер Жилль / Йоран Флиген (Бельгия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия)
Группа D
|Команда
|USA
|GBR
|KAZ
|NED
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Великобритания
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Казахстан
|x
|0-0
|0-0
|0-0
|Нидерланды
|x
|0-0
|0-0
|0-0
Казахстан – Нидерланды
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