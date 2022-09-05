Гауфф о словах Азаренко, что тренеры «направо и налево» используют теннисисток: «Я не понимаю такие высказывания и не хочу комментировать»

12-я ракетка мира высказалась об истории Фионы Ферро. Француженка подала заявление на бывшего тренера, обвинив его в изнасилованиях и домогательствах в период, когда ей было 15-18 лет.

Гауфф попросили прокомментировать слова об отношениях игроков и тренеров.

– Я не видела высказываний Вики, поэтому не хочу комментировать.

Но я слышала об истории Фионы. Нужно большое мужество, чтобы рассказать о подобных вещах, о чем-то настолько личном. Думаю, она высказалась потому, что ей, наверное, пришлось разобраться в этом самой, пройти через это самой. То, что она высказалась, привлекает внимание к теме.

Я лично ничего такого не замечала. Если бы заметила, обязательно сказала бы. Это печальная ситуация.

Но я желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что ситуация не повторится, потому что, как мне кажется, в теннисе такое иногда случается.

Отношения с тренерами в теннисе отличаются от отношений в других видах спорта. Они гораздо более личные. Я лишь надеюсь, что сейчас она в порядке, и хочу поблагодарить ее за то, что она об этом рассказала. Я всегда говорю: никогда не знаешь, через что проходит другой человек. Надеюсь, ее слова услышит кто-то, кто, возможно, пережил такую же ситуацию.

– Азаренко говорила, что игроков используют направо и налево.

– Я не понимаю такие высказывани и не хочу комментировать. Вот и все. Я не ухожу от ответа, просто не понимаю, что именно она сказала.

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