Кириос о матче с Медведевым: «У меня есть план. И я буду доволен, даже если по нему проиграю»

Ник Кириос поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым на US Open. Они сыграют за место в четвертьфинале.

– У меня есть план. И я буду доволен, даже если по нему проиграю. У меня есть четкое представление, как я буду играть.

Сейчас я играю на высоком уровне. Думаю, сейчас есть всего несколько игроков, которые играют лучше меня, если не на том же уровне.

Такому игроку, как Медведев, не стыдно проиграть. Но я доволен тем, как играю, планом на игру и победой над ним в Монреале.

У меня есть шанс побороться. Немногие игроки могут сказать это перед матчем с Медведевым на US Open. То есть они выходят на корт, но без уверенности, что могут выиграть. А я чувствую, что у меня есть шанс. Учитывая то, как я играю, у меня есть шанс.

– Тот матч в Монреале был показательным?

– Да, конечно. Потому что он недавний. Наш матч на Australian Open и мои предыдущие победы над ним были в прошлом. В начале года в Австралии я еще не играл на таком уровне, как сейчас. Я играл не очень, а он набирал обороты.

Но я взял сет, хотя и близко не был тем игроком, как сейчас. Мне хочется его обыграть, как три недели назад в Монреале. Уверен, что мы оба об этом думаем. Но надо оставить это позади.

Мы очень друг друга уважаем. Я также с большим уважением отношусь к его тренеру. Он отличный парень, очень добр ко мне.

Думаю, это будет веселая битва.

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