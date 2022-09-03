Медведев о матче с Кириосом: «Сейчас он ведет 3:1. Я постараюсь в этот раз сыграть лучше»

прокомментировал выход в четвертый круг . Он обыграл Ибина У – 6:4, 6:2, 6:2.

«Я провел отличный матч. По-моему, уровень был довольно высоким. Я подавал чуть лучше соперника, и это мне помогло. Но матч получился сложным, много упорных геймов, и уровень был высоким».

В четвертом круге Медведева сыграет с .

«Отличный матч. Если не ошибаюсь, все наши матчи были довольно упорными, напряженными по счету. Сейчас он ведет 3:1.

Я постараюсь в этот раз сыграть лучше. И думаю, для зрителей это будет интересная игра», – сказал Медведев в интервью на корте.

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