Медведев о матче с Кириосом: «Сейчас он ведет 3:1. Я постараюсь в этот раз сыграть лучше»

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Дании Медведев прокомментировал выход в четвертый круг US Open. Он обыграл Ибина У – 6:4, 6:2, 6:2.

«Я провел отличный матч. По-моему, уровень был довольно высоким. Я подавал чуть лучше соперника, и это мне помогло. Но матч получился сложным, много упорных геймов, и уровень был высоким».

В четвертом круге Медведева сыграет с Ником Кириосом.

«Отличный матч. Если не ошибаюсь, все наши матчи были довольно упорными, напряженными по счету. Сейчас он ведет 3:1.

Я постараюсь в этот раз сыграть лучше. И думаю, для зрителей это будет интересная игра», – сказал Медведев в интервью на корте. 

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