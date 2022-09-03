Медведев об отношениях с Кириосом: «Мы не друзья. В бар вместе не ходили»

Даниил Медведев рассказал об отношениях с Ником Кириосом. Они сыграют в четвертом круге US Open.

– У нас все хорошо. Мы не друзья. В бар вместе не ходили (улыбается).

Я чувствую, что мы оба друг друга уважаем. На корте у нас никогда не было ссоры или конфликта, который может вспыхнуть в любой момент. Мы оба довольно электрические. Никогда не знаешь, что будет в будущем.

Да, пока большой респект. Судя по тому, что я чувствую, он меня уважает. Я уважаю его за это. И уважаю за то, что он делает. Даже если иногда люди критикуют его или меня, я всегда остаюсь собой. Что я хотел сказать? Уже поздно, я забыл, что хотел сказать.

Я уважаю, каким бы он ни был. Иногда на корте он ведет себя иначе, чем другие, но это его жизнь и его выбор. Я не вправе судить. Я испытываю к нему большое уважение.

– Вы удивлены тем, как Ник перезапустил карьеру?

– Если честно, то да. Мы знаем, что он способен на великие дела. У него одна из лучших подач, которые я видел в жизни. Я играл против Иво [Карловича], у него потрясающая подача. И если сравнивать, то Ник очень близко.

Он способен подавать 225 км/ч, если захочет. И делать это очень точно. Мы всегда знали, что в лучший день Кириос способен победить кого угодно. Он доказывал это много, много раз против лучших игроков мира.

Да, после пандемии он просел. В его случае никогда не знаешь, чего ожидать. Так что я очень удивлен, но в то же время нет.

Я его поздравляю. Кажется, сейчас он сосредоточен на своей карьере. Думаю, он не хочет это показывать. Но я чувствую, что он хочет более профессионально относиться к делу. Это здорово для него и для тенниса.

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