Медведев вышел во вторую неделю на седьмом «Шлеме» подряд. Теперь он сыграет с Кириосом

Первая ракетка мира в третьем круге US Open обыграл Ибина У – 6:4, 6:2, 6:2.

Прошлогодний чемпион четвертый год подряд вышел во вторую неделю в Нью-Йорке. Кроме того, с 2019-го он не проигрывает раньше четвертого круга на «Больших шлемах» на харде.

В целом Медведев вышел в 1/8 финала ТБШ 11-й раз и седьмой – подряд (не учитывается -2022, на который его не допустили).

В четвертом круге US Open Медведев сыграет с , который ведет у него 3:1 в личных встречах и в августе победил его в Монреале.

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