Анисимова сломала палец на ноге: «Горжусь, что сыграла на уколах»

Теги травмы US Open WTA Аманда Анисимова Теннис

Аманда Анисимова рассказала, что провела первый круг US Open со сломанным пальцем на ноге. Вчера американка уступила Юлии Путинцевой – 3:6, 3:6.

«Черт, последние две недели были очень сложными. На прошлой неделе я сломала палец на ноге в Цинциннати, но сделала все, чтобы успеть к подготовиться к US Open. Я горжусь, что дала себе шанс и отыграла весь матч на уколах, которые причиняют больше боли, чем сама травма.

Я пошла на это, потому что очень люблю теннис, хоть он и приносит много боли и разочарований. Надеюсь, что вернусь сильнее в следующем году», – написала Анисимова.

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