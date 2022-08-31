Анисимова сломала палец на ноге: «Горжусь, что сыграла на уколах»

Аманда Анисимова рассказала, что провела первый круг US Open со сломанным пальцем на ноге. Вчера американка уступила Юлии Путинцевой – 3:6, 3:6.

«Черт, последние две недели были очень сложными. На прошлой неделе я сломала палец на ноге в Цинциннати, но сделала все, чтобы успеть к подготовиться к US Open. Я горжусь, что дала себе шанс и отыграла весь матч на уколах, которые причиняют больше боли, чем сама травма.

Я пошла на это, потому что очень люблю теннис, хоть он и приносит много боли и разочарований. Надеюсь, что вернусь сильнее в следующем году», – написала Анисимова.

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