Алькарас о том, давят ли на него ожидания, что он станет следующей суперзвездой: «Я считаю себя игроком настоящего, а не следующего поколения»

19-летний Карлос Алькарас ответил, давят ли на него ожидания, что он станет новым Рафаэлем Надалем и следующей суперзвездой.

«Я мог бы сказать, что это немного на меня давит, но я стараюсь об этом не думать. Я считаю себя игроком настоящего, а не следующего поколения. Прямо сейчас я №4. Так что да, для меня важнее то, что происходит в настоящем. Я сражаюсь с лучшими игроками мира на самых крупных турнирах.

Поэтому я пытаюсь просто наслаждаться игрой на лучших стадионах мира. И ничего более».

Магия Карлоса Алькараса – феерический твинер на брейк-пойнте в первом круге US Open

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