Жабер о том, что ее муж и тренер по физподготовке раньше был фехтовальщиком: «Все еще пытаюсь убедить его вместо тренировки пофехтовать»

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Пятая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала совместное фото со своим мужем фехтовальщиком Каримом Камуном. Камун входит в ее команду в качестве тренера по физподготовке.

– Муж занимался фехтованием, а я – теннисом. Мы познакомились в сборной Туниса. Мы фехтовали один раз – когда только поженились, вернувшись с медового месяца. Я такая: «Давай, хочу фехтовать». Медовый месяц я провела, играя с ним в теннис (улыбается). Подумала: «Ладно, теперь моя очередь». 

Да, видимо, я , я «выиграла». Если честно, сложный вид спорта. Но очень благородный. Очень рада, что он меня кое-чему научил. 

Мы близко общаемся с некоторыми его друзьями-олимпийцами. Было очень приятно посмотреть фехтование и больше о нем узнать.

– Время от времени фехтуете?

– Нет, фехтовали один раз. Может, получится еще раз. Все еще пытаюсь убедить его вместо тренировки пофехтовать (улыбается).

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