Кори Гауфф: «Не ожидала, что буду так нервничать перед финалом «Ролан Гаррос». Надеюсь, в следующий раз, может, и не выиграю, но выступлю лучше»

12-я ракетка мира ответила, чувствует ли, что после выхода в финал от нее ждут более высоких результатов.

– Да, ожидания точно выше. Я думаю, что победа в финале... Не победа, а выход в финал. Надеюсь, слова воплотятся в дело.

Когда выходишь в финал, люди ждут, что ты преодолеешь последнее препятствие, и я тоже от себя этого жду, потому что чувствую в себе силы это повторить. Теперь я знаю, что такое волнение. Не ожидала, что буду так нервничать перед финалом. Теперь, когда я знаю, чего ожидать, я рассчитываю, что в следующий раз, по крайней мере, выступлю лучше, может, не выиграю, но выступлю лучше.

А что касается давления, то я поняла, что его нужно просто принять, его нельзя игнорировать. Оно никуда не денется. Поэтому вместо того чтобы сказать: «Я не нервничаю, это не про меня», я говорю: «Я нервничаю, я чувствую давление, так и есть».

Когда признаешь, что проблема есть, ее можно решить.

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