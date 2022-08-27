Медведев о том, что «Шлемы» стали более непредсказуемыми: «Я бы не сказал, что на последних турнирах были огромные сюрпризы»

Первая ракетка мира ответил, считает ли, что «Большие шлемы» стали более непредсказуемыми.

«Трудно ответить. Конечно, если оглянуться лет на пять назад, когда я, возможно, еще даже не играл в туре, то была Большая четверка, Энди, Новак, Роджер, Рафа, в особенности если они возглавляли посев.

Не знаю, как реагировали другие ребята, но это тяжело. Ты знаешь, что попадешь на них в четвертьфинале, в первых кругах. Были «Шлемы», где они занимали все места в полуфинале. Наверное, было непросто.

Если смотреть с этой точки зрения, то, пожалуй, да. В то же время, если взять последние два-три года, то на хардовых «Шлемах» много раз далеко проходил я, несколько раз Стефанос [Циципас]. На Australian Open в полуфинале играл Саша [Зверев]. Мы были в финалах. И Доминик [Тим].

Я бы не сказал, что на последних турнирах были огромные сюрпризы. Например, то, что Каспер вышел в финал , меня, по крайней мере, совсем не удивило. Он потрясающе играет на грунте. Не только на грунте, но больше там. На этот вопрос нелегко ответить.

Думаю, да. Но что касается меня, я просто хочу хорошо играть и выигрывать как можно больше матчей, независимо от соперника и сетки».

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