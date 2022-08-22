Кириос назвал Алькараса фаворитом US Open

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Финалист «Уимблдона» Ник Кириос предположил, кто станет чемпионом US Open.

Австралиец сделал репост публикации Eurosport, где из лонг-листа предлагалось выбрать одного фаворита. В него вошли:

Кириос выбрал 19-летнего Алькараса, добавив эмодзи «✨».

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