Кириос назвал Алькараса фаворитом US Open

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос предположил, кто станет чемпионом US Open.
Австралиец сделал репост публикации Eurosport, где из лонг-листа предлагалось выбрать одного фаворита. В него вошли:
- Даниил Медведев;
- Карлос Алькарас;
- Рафаэль Надаль;
- Александр Зверев (уже снявшийся с турнира);
- Стефанос Циципас;
- Янник Синнер;
- Феликс Оже-Альяссим;
- Маттео Берреттини;
- Тэйлор Фриц;
- и сам Кириос.
Кириос выбрал 19-летнего Алькараса, добавив эмодзи «✨».
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