Опелка о новой системе разделения прибыли между турнирами и игроками: «Наши представители согласились на главную разводку»

раскритиковал ATP за новую систему оплаты труда игроков и проведения «Мастерсов». Со следующего года все соревнования будут раскрывать финансовую отчетность, а прибыль делить пополам с игроками.

«Получается, Мадрид и Цинци продали за 400/300 миллионов в тот же год, когда дала «Мастерсам» кучу дополнительных дней, одновременно отменив защиту игроков и сделав наказания за пропуск «Мастерсов» строже?

А наши представители в Совете отлично провели переговоры от нашего лица. Добились повышения призовых на 2% и согласились на главную разводку в разделении прибыли – взяли процент от чистой прибыли, а не от валовой. И это позволит турнирам и дальше манипулировать цифрами.

Спросите кого угодно сведущего о разнице в цифрах, которые турниры показывали потенциальным покупателям и которые они использовали во время переговоров о призовых.

И это не просто жалобы по поводу денег. Да, дело в деньгах, но в первую очередь дело в сломанной и коррумпированной системе, которая постоянно подавляет выплаты талантам в этом так называемом сотрудничестве».

Отец №153 Эммы Наварро купил «Мастерс» в Цинциннати (Sports Business Journal)

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