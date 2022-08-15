Халеп о том, что взяла у Хаддад Майя 6 геймов подряд: «Я нервничаю перед каждым матчем, но обычно быстро избавляюсь от эмоций. При счете 0:3 я успокоилась»

Чемпионка турнира в Торонто Симона Халеп ответила, как справлялась с ритмом, который в финале задавала (6:3, 2:6, 6:3).

– Поначалу было очень тяжело. Плюс она левша, поэтому и вращение работает по-другому. Она очень мощный стабильный игрок, с ней всегда непросто. Она обыграла меня пару месяцев назад на траве (в Бирмингеме – Sports.ru). Поэтому я знала, что предстоит серьезное испытание и напряженная борьба.

– Вы не очень удачно начали. В первом сете вы уступали 0:3, а потом отыгрались. Казалось, что у вас проблемы с подачей. Вы нервничали? Как вы справились с этими эмоциями и повернули игру в нужное русло?

– Конечно, я нервничаю перед каждым матчем, но обычно быстро избавляюсь от эмоций. Но еще мне понадобилось время, чтобы немного привыкнуть к ее вращению. И да, я успокоилась при счете 0:3. Потом поймала хороший ритм, играла как должна была. Вот почему я смогла взять шесть геймов подряд.

Великая Халеп раздает себе тумаки, стучит ракеткой в корт – и снова побеждает. Она хотела на пенсию, а в итоге вернулась в топ-10

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