Хаддад Майя о прорыве в этом сезоне: «Сосредоточилась на процессе, а не результате»

Беатрис Хаддад Майя ответила, что для нее значит дебют в топ-20 рейтинга WTA. Накануне бразильянка обыграла в Торонто Каролину Плишкову (6:4, 7:6) и вышла в третий финал в сезоне.

«Это еще один особенный момент. Думаю, за последние несколько недель в моей карьере произошло много хороших вещей. Я считаю, что результаты приходят благодаря упорной работе.

Единственное, что я изменила за последние 12 лет или 12 месяцев, – сосредоточилась на процессе, а не результате. Но у меня была цель войти в топ-20. Так что я очень рада, потому что в теннисе никогда не знаешь, когда это произойдет.

Я всегда стараюсь быть позитивной и выкладываюсь на 110%. Рада, что добилась поставленной цели на этой неделе в Канаде».

О том, успевает ли порадоваться победам.

«Конечно, я рада. Очень рада.

Просто во время турниров стараюсь идти шаг за шагом и радоваться каждому выигранному матчу. Но спустя два часа я уже буду думать о завтрашнем финале.

Это немного ненормально, что в теннисе даже в моменты радости нужно уже готовиться к следующему дню. По ощущениям это как счет 0:0 – мы никогда не бываем слишком счастливы или огорчены. Так что я пытаюсь сохранять баланс в голове.

Но, конечно, внутри я очень рада».

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