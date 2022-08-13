Бразильянка Беатрис Хаддад Майя вышла в полуфинал в Торонто, обыграв №12 в мире – 2:6, 6:3, 6:3.

Хаддад Майя вышла в восьмой полуфинал в карьере и пятый – в этом сезоне. Больше в этом году только у (восемь) и (семь).

По ходу турнира бразильянка одержала треть своих побед над соперницами из топ-20 – три из девяти. В полуфинале она сыграет с №14 .

За счет выхода в 1/2 Хаддад Майя дебютирует в топ-20.

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