Эванс о выходе в полуфинал в Монреале: «Все, кто говорят, что не думает о своем положении на турнире, – врут»

Дэн Эванс прокомментировал то, что в Монреале второй раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». За место в финале британец сыграет с Пабло Каррено-Бустой.

«Конечно, я рад. Послушайте, все, кто говорят, что не думает о своем положении на турнире, – врут. Ты думаешь не только о процессе, но и о том, до какой стадии дошел.

Естественно, я счастлив. Я знал, что впереди четвертьфинал, теперь полуфинал. Я это понимал. Ради этого мы играем в теннис. Поэтому я здесь, я сражаюсь и каждый день пытаюсь стать лучше: тренируюсь, хожу в зал. Мы играем ради таких моментов.

Если все закончится в полуфинале, ничего страшного. Поедем в Цинциннати».

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