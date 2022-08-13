Цинциннати (WTA). Серена в первом круге сыграет с Радукану, Кудерметова – с Крейчиковой, Касаткина – с Анисимовой

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Состоялась жеребьевка женского турнира в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

Вероника Кудерметова в первом круге встретится с Барборой Крейчиковой. Дарья Касаткина (9) поборется с Амандой Анисимомовй.

Екатерина Александрова проведет первый турнир с середины июня и стартует против Лейлы Фернандес (13).

Кроме того, в первом круге завершающая карьеру Серена Уильямс встретится с чемпионкой US Open Эммой Радукану.

Полностью сетка здесь.

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