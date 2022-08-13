Цинциннати (WTA). Серена в первом круге сыграет с Радукану, Кудерметова – с Крейчиковой, Касаткина – с Анисимовой

Состоялась жеребьевка женского турнира в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

в первом круге встретится с . (9) поборется с Амандой Анисимомовй.

проведет первый турнир с середины июня и стартует против (13).

Кроме того, в первом круге завершающая карьеру встретится с чемпионкой US Open Эммой Радукану.

Полностью сетка здесь.

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