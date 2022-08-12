Надаль провел первую тренировку в Цинциннати

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль прилетел в Цинциннати, где на следующей неделе пройдет «Мастерс».

Чемпион-2013 выступит на турнире впервые с 2017 года.

Надаль, который на этой неделе пропустил «Мастерс» в Монреале из-за травмы мышц живота, провел в Цинциннати первую тренировку.

Напомним, если Надаль возьмет в США титул, а Даниил Медведев проиграет раньше четвертьфинала, то испанец станет первой ракеткой мира.

Фото и видео: твиттер «Мастерса» в Цинциннати, инстаграм gustavogiussani.

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