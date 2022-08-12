Андрееску о том, что подает пример детям: «Мне в юности помогало не слушать тех, кто говорит, что я слишком многого хочу. Не позволяйте хейтерам вас сбивать»

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску ответила, с какими воспоминаниями уедет с домашнего турнира в Торонто.

– У меня была возможность вдохновить детей и, надеюсь, других людей тоже. Я подписывала свою книгу (детская книга «Игра Биби: История о теннисе, медитации и собаке по имени Коко» – Sports.ru), отвечала на вопросы. И для меня возможность так высказываться – одно из главных достижений в карьере. А то, что я делаю это здесь, в Торонто, очень много для меня значит.

Я помню, как была на месте этих детей, и у меня был пример для подражания. Надеюсь, я смогу стать примером для них. Если это их так или иначе мотивирует или вдохновит, то в какой-то мере мой долг будет выполнен.

Как я уже говорила, я хочу использовать теннис как платформу, чтобы делать подобные вещи, хочу продолжать. И поэтому меня переполняют эмоции.

– Что вы хотите донести до следующего поколения?

– Я могла бы многое сказать. Но мне в юности помогало не слушать тех, кто говорит, что я слишком многого хочу. А с появлением соцсетей ситуация только усугубляется.

Так что не позволяйте хейтерам вас сбивать. Верьте в себя, окружите себя людьми, которые поддержат. Как в поговорке «ты то, что ты ешь». Тебя определяют люди, с которыми ты общаешься.

И еще: если вы преданы какому-то делу, усердно работайте, выкладывайтесь. Но не забывайте уделять время и себе. На мой взгляд, это суперважно. Делайте что любите. И просто дарите любовь.

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