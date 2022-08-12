Пегула, отыгравшая матчбол у Джорджи: «Встреча с ней – всегда психологическая битва. Нужно это стойко перетерпеть»

Седьмая ракетка мира прокомментировала победу в Торонто над прошлогодней чемпионкой (3:6, 6:0, 7:5). При счете 4:5 в решающем сете американка отыграла матчбол на своей подаче.

«Условия были настолько сложными... .И я знала, что сегодня будет психологическая битва. Матч с Джорджи – всегда психологическая битва, особенно учитывая ее манеру игры. Нужно это стойко перетерпеть.

Всегда приятно справиться с таким матчем. Конечно, когда играешь, тебе не очень хочется с этим сталкиваться. Не хочется так сильно напрягаться, но, в конце концов, нужно выдерживать такие матчи».

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