Алькарас проиграл второй подряд матч, в котором взял первый сет. У него всего четыре таких поражения в ATP

Четвертая ракетка мира Карлос Алькарас во втором круге «Мастерса» в Монреале проиграл Томми Полу – 7:6, 6:7, 3:6. Во втором сете 19-летний испанец не реализовал матчбол.
Алькарас всего четвертый раз в карьере проиграл матч уровня ATP, в котором взял первый сет. Ранее это случилось на Australian Open-2021 против Микаэля Имера, в Индиан-Уэллс-2021 против Энди Маррея и две недели назад в Умаге против Янника Синнера.
Алькарас выиграл 64 матча, в которых взял первую партию.
Кроме того, испанец потерпел всего восьмое поражение в этом сезоне (провел 50 матчей) и всего второй раз проиграл первый же матч на турнире (первый был на «Мастерсе» в Монте-Карло).
Два матча подряд Алькарас проиграл впервые с осени-2021.
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