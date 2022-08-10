Алькарас проиграл второй подряд матч, в котором взял первый сет. У него всего четыре таких поражения в ATP

Четвертая ракетка мира во втором круге «Мастерса» в Монреале проиграл – 7:6, 6:7, 3:6. Во втором сете 19-летний испанец не реализовал матчбол.

Алькарас всего четвертый раз в карьере проиграл матч уровня , в котором взял первый сет. Ранее это случилось на Australian Open-2021 против , в Индиан-Уэллс-2021 против и две недели назад в Умаге против .

Алькарас выиграл 64 матча, в которых взял первую партию.

Кроме того, испанец потерпел всего восьмое поражение в этом сезоне (провел 50 матчей) и всего второй раз проиграл первый же матч на турнире (первый был на «Мастерсе» в Монте-Карло).

Два матча подряд Алькарас проиграл впервые с осени-2021.

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