Фриц после победы над Марреем: «Могу далеко пройти, если отточу еще пару вещей»

13-я ракетка мира прокомментировал победу над в первом круге в Монреале – 6:1, 6:3.

«Для меня честь выйти на корт с Энди. Просто сыграть с ним. Все время, что я был в туре, он тоже играл и доминировал, так что для меня просто сыграть с ним – это честь.

Сейчас я очень хорошо себя чувствую. Конечно, мне еще нужно отточить пару вещей. Я могу подавать чуть лучше. Но с задней линии я чувствую себя отлично. Я был агрессивен, атаковал, менял направления с обеих сторон.

Мне кажется, я могу далеко пройти, если отточу еще пару вещей».

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