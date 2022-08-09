Маррей перед матчем с Фрицем: «У него всегда был потенциал выступать на топ-уровне. Его игру на приеме недооценивают»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» поделился ожиданиями от «Мастерса» в Монреале и первого круга против .

«Я хорошо играл на тренировках, мне понравились здешние условия. Думаю, корт и условия очень мне подходят. Надеюсь, что смогу играть на высоком уровне с самого начала турнира. Я выступал нестабильно и хочу перемен.

Я не знаю конкретную причину. За последние полтора года у меня были хорошие победы и результаты. Я обыграл много топов и высоко стоящих соперников, но потом уступал менее рейтинговым парням.

Тэйлор – топ-теннисист. Я бы предпочел играть с кем-то, кто чувствует себя не так комфортно в этих условиях.

На этих турнирах, если ты не попал в посев, нужно быть готовым с самого начала встретиться с топ-игроками. Для меня это будет очень хорошая проверка. Думаю, если буду хорошо играть, то смогу победить, посмотрим.

Он очень хорошо выступал в этом году, в том числе на «Уимблдоне», у него был напряженный четвертьфинал с Рафой. Он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс. Он всегда очень уверенно играл, хорошо подавал, мощно действовал на задней линии. Он хорошо принимает, на приеме его недооценивают. У него всегда был потенциал играть на топ-уровне. В этом году он, безусловно, прибавил, стал стабильнее и заслуживает так высоко стоять»

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