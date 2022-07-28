Шрайвер о 12-летней дисквалификации бывшего парня Кенин: «В будущем его накажут не только за договорные матчи»

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Пэм Шрайвер прокомментировала то, что голландского тренера Макса Вендерса дисквалифицировали на 12 лет за причастность к договорным матчам.

В прошлом Вендерс был спарринг-партнером Алены Остапенко, работал помощником тренера в команде Анетт Контавейт, тренировал Деми Схюрс и Мирьям Булгару. Также он встречался с Софией Кенин.

«В будущем его накажут не только за договорные матчи», – написала Шрайвер в твиттере.

В апреле экс-третья ракетка мира Шрайвер призналась, что в 17 лет у нее был роман с тренером Доном Кэнди, который был ее старше на 33 года.

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