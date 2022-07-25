Рейтинг ATP. Алькарас дебютировал в топ-5, Музетти – в топ-40, Сафиуллин – в топ-120

Даниил Медведев проводит рекордную для мужчин из России 10-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Чемпион турнира в Гамбурге Лоренцо Музетти дебютировал в топ-40, финалист Карлос Алькарас – в топ-5.
В топ-50 личные рекорды также обновили Тэйлор Фриц, Франсиско Серундоло и Тэллон Грикспор.
Роман Сафиуллин, выигравший на прошлой неделе «Челленджер» в Нур-Султане, впервые поднялся в топ-120.
FedEx ATP Rankings
Положение на 25 июля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|7775
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6850
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6165
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5045
|5 (6)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4895
|6 (5
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4890
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4770
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3575
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3445
|10 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|3185
|12 (13)
|Тэйлор Фриц (США)
|2960
|14 (15)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2430
|23 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1485
|24 (30)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|1472
|31 (62)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1280
|37 (37)
|Аслан Карацев (Россия)
|1183
|38 (48)
|Алекс Молчан (Словакия)
|1121
|46 (47)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|990
|52 (40)
|Альберт Рамос (Испания)
|915
|119 (151)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|449
|122 (117)
|Павел Котов (Россия)
|438
|157 (160)
|Александр Шевченко (Россия)
|347
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