Рейтинг ATP. Алькарас дебютировал в топ-5, Музетти – в топ-40, Сафиуллин – в топ-120

Даниил Медведев проводит рекордную для мужчин из России 10-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Чемпион турнира в Гамбурге Лоренцо Музетти дебютировал в топ-40, финалист Карлос Алькарас – в топ-5.

В топ-50 личные рекорды также обновили , и .

Роман Сафиуллин, выигравший на прошлой неделе «Челленджер» в Нур-Султане, впервые поднялся в топ-120.

FedEx ATP Rankings

Положение на 25 июля 2022

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе