Рейтинг ATP. Алькарас дебютировал в топ-5, Музетти – в топ-40, Сафиуллин – в топ-120

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Даниил Медведев проводит рекордную для мужчин из России 10-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Чемпион турнира в Гамбурге Лоренцо Музетти дебютировал в топ-40, финалист Карлос Алькарас – в топ-5.

В топ-50 личные рекорды также обновили Тэйлор Фриц, Франсиско Серундоло и Тэллон Грикспор.

Роман Сафиуллин, выигравший на прошлой неделе «Челленджер» в Нур-Султане, впервые поднялся в топ-120.

FedEx ATP Rankings

Положение на 25 июля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 7775
2 (2) Александр Зверев (Германия) 6850
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 6165
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5045
5 (6) Карлос Алькарас (Испания) 4895
6 (5 Каспер Рууд (Норвегия) 4890
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 4770
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3575
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3445
10 (10) Янник Синнер (Италия) 3185
12 (13) Тэйлор Фриц (США) 2960
14 (15) Маттео Берреттини (Италия) 2430
23 (26) Карен Хачанов (Россия) 1485
24 (30) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1472
31 (62) Лоренцо Музетти (Италия) 1280
37 (37) Аслан Карацев (Россия)  1183
38 (48) Алекс Молчан (Словакия) 1121
46 (47) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 990
52 (40) Альберт Рамос (Испания) 915
119 (151) Роман Сафиуллин (Россия) 449
122 (117) Павел Котов (Россия) 438
157 (160) Александр Шевченко (Россия) 347

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