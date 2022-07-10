Активиста во время финала «Уимблдона» «ударили головой об стену» и «спустили по лестнице» за плакат про Шуай Пэн

Гражданский активист Дрю Павлу сообщил, что это его охрана вывела с трибун Центрального корта «Уимблдона» во время мужского финала.

«Меня только что спустила по лестнице уимблдонская охрана за то, что у меня в руках был плакат «Где Шуай Пэн?» Один из охранников ударил меня головой об стену».

По ходу турнира, в том числе сегодня, Павлу раздавал болельщикам футболки «Где Шуай Пэн?»

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