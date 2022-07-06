«Уимблдон», чтобы «остаться политически нейтральным», попросил активистов, поддерживавших Шуай Пэн, не разговаривать с болельщиками

Четырех правозащитников в футболках «Где Шуай Пэн?» на «Уимблдоне» попросили не разговаривать со зрителями, сообщает The Telegraph.

«Мы мирно гуляли по территории Всеанглийского клуба, время от времени разговаривая с людьми о Шуай Пэн. Мы получили огромную поддержку от разных людей. В какой-то момент сотрудники службы безопасности начали нас допрашивать, и когда мы сказали, что просто разговариваем с людьми, нам велели не приближаться к другим болельщикам, потому что «Уимблдон» хочет оставаться политически нейтральным.

Шуай Пэн все еще не свободна, и WTA с нами солидарна. «Уимблдон» должен выступить за ее освобождение, а не мешать теннисным болельщикам обсуждать права человека», – сказал один из правозащитников.

Напомним, обеспокоенность за жизнь и безопасность Шуай Пэн появились после того, как она обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии. После этого в китайских соцсетях началась цензурная кампания, а сама теннисистка на некоторое время пропала.

В результате инцидента WTA отказывается проводить турниры в Китае.

Позже Шуай Пэн заявила, что никого ни в чем не обвиняла.

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