Надаль и Шуай Пэн вошли в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time

Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли два представителя тенниса: и Шуай Пэн. Они попали в категорию «Иконы».

Надаля выделили за то, что в этом году он побил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Текст о нем написал Том Брэди.

Шуай Пэн вошла в список как человек, запустивший «беспрецедентную волну защиты прав женщин перед лицом авторитарной власти».

В домогательствах не обвиняла, не пропадала, цензуре не подвергалась. Интервью Шуай Пэн под присмотром чиновника

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе