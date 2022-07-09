Трое судей из Туниса дисквалифицированы за нарушение антикоррупционных правил

Судьи из Туниса Мажд Аффи, Мохамед Гассен Снене и Абдерахим Гарсалла отстранены от работы за нарушение антикоррупционных правил.
Трое арбитров признаны виновными в манипулировании результатами матча при вводе счета (для гарантированной победы определенных ставок).
Аффи отстранен от судейства на 20 лет, ITIA нашла доказательства его участия в 12 договорных матчах в период с 2017-го по 2020-й.
Гассен Снене и Гарсалла получили семилетний бан – их виновность была доказана по четырем случаям нарушений.
Домогательства, кумовство и «использование тела» – это истории о том, как в теннисе работают судьи
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