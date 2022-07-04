Надаль о матче с Фрицем: «Он проводит отличный сезон – взял первый «Мастерс». Кстати, обыграв меня в финале»

22-кратный чемпион «Большого шлема» прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандшульпом – 6:4, 6:2, 7:6 в четвертом круге «Уимблдона».

«Я продолжил положительное движение – до концовки, когда провел плохой гейм [подавая на матч при счете 5:3]. Но в целом это очень хороший матч против сложного соперника. Ботик за последний год здорово прибавил, и я поздравляю его с этим потрясающим прогрессом и желаю ему успехов.

И лично для меня прекрасно после всего, что со мной случилось за последние пару месяцев, выйти в четвертьфинал «Уимблдона», где я не играл три года. Я очень рад».

В четвертьфинале Надаль сыграет с .

«Он хорошо играет, проводит отличный сезон – взял первый «Мастерс». Кстати, обыграв меня в финале.

Будет сложно, но это четвертьфинал «Уимблдона». Чего еще ожидать?»

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