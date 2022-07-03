«Бесит, когда проигрываешь, хотя понимаешь, что была лучше». Остапенко о том, что кинула бутылку в стул после поражения от Марии

17-я ракетка мира прокомментировала то, что кинула бутылку в стул после вылета с . Она упустила два матчбола против – 7:5, 5:7, 5:7.

«Бесит, когда проигрываешь, хотя понимаешь, что была лучше и была фаворитом. Конечно, нахлынули эмоции. Я человек, это нормально. Я не буду говорить: «Все нормально, я проиграла». Это не нормально.

Я эмоциональная и ненавижу проигрывать. Так что в этом нет ничего удивительного. Конечно, может быть, не стоило так делать. Но легко рассуждать и осуждать со стороны, когда ты не на моем месте.

Это был мой матч, я должна была побеждать. Ей просто повезло, что она смогла отыграться. Конечно, я расстроена. Одно дело, если бы я проиграла потрясающей теннисистке, которая провела отличный матч и меня победила. Но я проиграла сама.

Я просто ошибалась. А она собирала мои ошибки – и так победила».

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