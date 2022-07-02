Надаль 10-й раз вышел во вторую неделю «Уимблдона»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» в третьем круге обыграл – 6:1, 6:2, 6:4.

Двукратный чемпион 10-й раз вышел во вторую неделю «Уимблдона».

В целом испанец вышел во вторую неделю «Больших шлемов» 20-й раз подряд. Последний раз ему не удалось это сделать на -2016, где он снялся по ходу турнира из-за травмы. Отметим, что с тех пор он пропустил четыре ТБШ, однако на всех, где выступал, вышел во вторую неделю.

В целом он добрался до четвертого круга ТБШ 53-й раз.

Теперь Надаль сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом.

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