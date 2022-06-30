«Девочкам не очень комфортно играть в белом, когда у них месячные. Но с этим можно справиться». Квитова – об уимблдонском дресс-коде

Двукратная чемпионка прокомментировала проблему месячных в контексте уимблдонского дресс-кода. Последние недели бывшие и действующие теннисистки рассказывали, что им бывало некомфортно и страшно играть в белом в таких ситуациях.

«Я знаю, что девочкам не очень комфортно играть в белом, когда у них месячные.

С другой стороны, у игроков есть способы с этим справиться. У нас есть много разных вариантов. Очень редко месячные происходят прямо во время матча. Хотя, конечно, это возможно».

Головин о проблеме месячных на «Уимблдоне»: «Непросто играть в белом, потому что везде фотографы, а ты падаешь, юбка задирается»

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