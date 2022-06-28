Корне о ковиде у Берреттини и Чилича: «На «Ролан Гаррос» у всех были симптомы, но мы ничего не говорили и играли без проблем»

Француженка Ализе Корне прокомментировала то, что и Маттео Берретини снялись с из-за коронавируса.

«На у всех был ковид, но мы ничего не говорили. У всех были симптомы, но все играли без проблем. Между нами было негласное соглашение – не делать анализы самостоятельно, чтобы не создавать проблем.

И я видела девочек, которые носили маски, чтобы никого не заразить. Но больше ничего говорить не буду».

Напомним, прошлогодняя чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова после поражения в одиночке не смогла защитить титул в паре, так как заразилась коронавирусом и снялась.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе