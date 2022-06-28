Дзаламидзе после смены гражданства на грузинское: «Несправедливо, что спортсмены столкнулись с предрассудками»

45-я ракетка мира в паре прокомментировала смену гражданства с российского на грузинское. По ее словам, она еще шесть лет назад получила паспорт Грузии. Спортивное гражданство она сменила только в июне, и это позволит ей выступить на «Уимблдоне».

«Я не обхитрила «Уимблдон» или своих коллег. Я следовала всем правилам.

Конечно, когда я в марте решила пойти по этому пути, то ожидала, что это привлечет внимание. Процесс я запустила до «Ролан Гаррос», потому что хотела отыграть подготовительные турниры перед «Уимблдоном» за Грузию.

Я знала, что если первым станет «Уимблдон», то поднимется шумиха», – сказала Дзаламидзе, ранее заявившая, что уже давно думала о смене гражданства, чтобы выступить на Олимпиаде.

Также уроженка Москвы прокомментировала недопуск российских игроков на международные соревнования.

«Мне очень больно видеть то, что происходит на Украине. У меня нет слов.

Поначалу мне приходило много агрессивных сообщений. Я стараюсь не заводить споры, но мы, спортсмены, никак не можем повлиять на ситуацию.

Я не хочу оправдывать то, что происходит на Украине, но очень несправедливо, что спортсмены столкнулись с предрассудками. Первое время мне было стыдно, что у меня такой паспорт, но потом я задалась вопросом: «Я хороший человек, откуда у меня такие чувства?» Я много работала, чтобы достичь своих целей. И теперь из-за чужого решения […] я должна забыть про свою жизнь и карьеру?»

Дзаламидзе рассказала, что после новости о смене гражданства ей стали поступать оскорбления из Грузии.

«Многие думают, что я воспользуюсь этим, чтобы сыграть на «Уимблдоне», а потом снова начну играть за Россию. Но это не так.

Я только наполовину русская. В России все понимают, что я не полностью русская, потому что у меня грузинское имя», – сказала Дзаламидзе в интервью Deutsche Welle (признан в России иностранным агентом).

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