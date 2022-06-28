Давидович-Фокина о пятисетовой победе над Хуркачем: «Я доказал, что на траве могу обыграть любого»

Алехандро Давидович-Фокина поделился эмоциями после победы над Хубертом Хуркачем. Испанец в первом круге «Уимблдона» обыграл поляка – 7:6, 6:4, 5:7, 2:6, 7:6.

В решающем сете Давидович-Фокина отыграл подачу на матч.

«Для меня это много значит. У меня было много матчей против топ-10, которые я не смог выиграть. Но сейчас я доказал, что на траве могу обыграть любого.

Не знаю, как я выиграл этот матч. Я безумно рад, что победил, потому что очень много боролся. Эта победа придала мне столько уверенности в себе. Сейчас я просто счастлив».

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