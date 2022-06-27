Остапенко об эмоциях на корте: «В жизни я намного спокойнее. Как говорил Медведев, всех демонов выпускаю на корте»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Алена Остапенко прокомментировала свое эмоциональное поведение на корте.

«Я хочу выигрывать каждый матч – как бы я себя ни чувствовала. Мне всегда хочется победить. И из-за этого у меня столько эмоций на корте.

Я всегда очень честна, и иногда это хорошо, а иногда – плохо и только мне вредит. Но думаю, что в жизни это хорошо, потому что большинство моих друзей меня за это любят и уважают. Ведь не очень многие всегда честны.

И за пределами корта я намного спокойнее. Как говорил [Даниил] Медведев, всех демонов выпускаю на корте».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе