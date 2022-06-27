WTA расследует дела двух тренеров, обвиняемых в непрофессиональных отношениях с игроками (Telegraph)

расследует дела двух тренеров, обвиняемых в непрофессиональных отношениях с игроками и возможных злоупотреблениях, сообщает Telegraph.

В ассоциации отказались комментировать эту информацию: «В случае, если какие-либо расследования проводились или проводятся, мы не будем давать комментарии. Безопасность игроков имеет первостепенное значение для WTA, и наши обязательства в этом вопросе остаются неизменными».

Кроме того, в туре недавно появилась должность директора по вопросам безопасности.

Telegraph отмечает, что усилить меры по защите игроков ассоциацию подтолкнула в том числе история Пэм Шрайвер. Бывшая первая ракетка мира в паре рассказала, что в 17 лет у нее был роман с тренером Доном Кэнди, которому на тот момент было 50.

Женский тур будет защищать игроков от тренеров. К этому привели рассказы о домогательствах и манипуляциях

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