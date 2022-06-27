Шаповалов о том, что важнее – очки или призовые: «Ни то ни другое, важен титул»

Полуфиналист -2021 поделился настроем на турнир.

«Прошлый год уже в прошлом, теперь я готовлюсь к «Уимблдону»-2022, и ничто не гарантировано. Меня ждет сложный первый матч с Артуром [Риндеркнешем]. У него мощная подача, тем более на траве, но я уверен в себе. Мне кажется, я могу далеко пройти, поэтому с нетерпением жду начала турнира. Играть на крупнейших турнирах мира всегда интересно, хочется понять, насколько хорошо я могу выступить.

Он уже побеждал меня в этом году, он суперсложный соперник и за последние несколько лет сильно прибавил. На траве нелегко бороться против соперника с мощной подачей, но на «Уимблдоне» трава традиционно чуть медленнее, так что мне это на руку, у меня будет побольше времени. Я жду долго тяжелого матча, но другого я бы и не хотел.

Конечно, переходить на другое покрытие всегда нелегко, поэтому перед «Уимблдоном» хочется провести достаточно времени на траве. Я отыграл на ней несколько недель, так что в этом смысле все отлично. Кроме того, с каждым годом ты набираешься опыта и гораздо увереннее чувствуешь себя на траве.

Я хорошо себя чувствую на корте, провел здесь пару тренировок. Все отлично, и, конечно, это лучший травяной корт в мире, так что здесь нетрудно чувствовать себя комфортно».

Также канадец ответил, что для него важнее – очки или призовые.

«Ни то ни другое, важен титул. Далеко проходить на турнирах, добиваться успеха. Когда я рос, я хотел участвовать и узнать, как далеко смогу пройти. Выступать здесь – моя мечта, поэтому остальное не имеет значения. Для меня большая честь играть на этих турнирах».

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