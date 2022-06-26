Квитова о травмах в этом сезоне: «У меня никак не получалось вылечиться. Я проводила один матч и была полностью уничтоженной»

Чемпионка турнира в Истбурне Петра Квитова прокомментировала то, что с 2009-го только выиграла больше титулов. В 2009-м чешка взяла первый трофей, а вчера в Истбурне – 29-й.

«Это значит, что я очень старая. Вот, что это значит (смеется).

Сейчас это для меня ничего не значит. Мне трудно в целом оценивать свою карьеру. Я увижу общую картину, когда закончу и больше не буду играть».

Также Квитова прокомментировала то, что до титула в Истбурне сезон для нее складывался неудачно.

«У меня было много травм, я не могла тренироваться. У меня никак не получалось вылечиться. Я проводила один матч и после него была полностью уничтоженной. Поэтому было тяжело физически и, конечно, психологически.

Я постоянно лечилась, иногда было очень больно. Иногда я не получала от тенниса никакого удовольствия, хотя обычно такого не бывает. Но на этой неделе я снова наслаждалась».

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