№303 Бельер вышел в полуфинал на Мальорке

303-я ракетка мира в четвертьфинале турнира на Мальорке обыграл №53 Тэллона Грикспора. Он стал самым низкорейтинговым полуфиналистом с турнира в Кордове-2021, где титул взял №335 Хуан Манэуль Серундоло.

25-летний швейцарец третий раз в карьере играет в основной сетке турнира ATP. В 2016-м и 2017-м он получал wild card в Гштааде и вылетал в первом круге.

На Мальорке он прошел квалификацию и одержал четыре победы над соперниками из топ-100. До этого турнира у него не было ни одной.

За место в финале Бельер сыграет с .

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