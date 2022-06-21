Беррейдж обыграла Бадосу в первом в карьере матче против соперницы из топ-40

169-я ракетка мира Джоди Анна Беррейдж обыграла №4 во втором круге турнира в Истбурне (6:4, 6:3).

23-летняя британка впервые в карьере встречалась с соперницей из топ-40. Ее баланс против представительниц топ-100 стал 3:7.

Также она впервые выиграла два подряд матча в основной сетке . Ранее ее единственной победой в основе был первый круг в Ноттингеме против №96 Чжу Линь в этом году. На оба турнира она получила wild card.

Бадоса не проигрывала соперницам из-за пределов топ-160 с прошлого августа. Тогда она уступила в Монреале №220 Ребекке Марино.

Беррейдж теперь поборется с , которая проводит на траве победную серию из 11 матчей.

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