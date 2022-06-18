Руне об эмоциональных всплесках на корте: «Молодой Федерер вел себя, возможно, в 40 раз хуже меня. А теперь он один из самых обожаемых теннисистов»

высказался о своих эмоциональных всплесках на корте.

«Просто люди разные, и я считаю, что это здорово. Если бы все были одинаковыми и думали одинаково, жить в этом мире было бы ужасно. Здорово, что мы такие, какие есть.

К счастью, у меня много хороших датских болельщиков, которые следят за моей карьерой и желают мне всего наилучшего, и я это очень ценю.

Я невероятно увлечен этим спортом и иногда слишком сильно это показываю. Но мне 19, я еще молод и каждый день работаю, чтобы у меня был только позитивный настрой, и это постепенный процесс.

Если посмотреть на молодого , то он вел себя, возможно, в 40 раз хуже меня – а он один из самых обожаемых теннисистов. Думаю, у меня много времени, чтобы еще улучшить имидж.

Я играю с большой страстью, и мне кажется, что зрителям на турнирах нравится смотреть мои матчи. Они болеют за меня, и все зрители поддерживали меня и против Циципаса, и против Рууда на , так что, пожалуй, я что-то делаю правильно».

В юности Федерер был психом и снимал стресс криками под Metallica. А потом успокоился и не ломал ракетки с Майами-2009

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе